Calci, pugni e colpi inferti con una sedia prima di fuggire con il portafogli del proprio educatore. Infine, l'arresto nella città vicina.

Protagonista di questa storia è un 16enne originario della Romania, bloccato dai carabinieri della Compagnia di Colleferro a Valmontone.

In particolare, i fatti si sono svolti qualche giorno fa ad Artena: il ragazzino, ospite di una casa di accoglienza per minori, ha prima picchiato selvaggiamente l'educatore e poi lo ha derubato del portafogli. A quel punto, dalla struttura sono stati chiamati i carabinieri della locale Stazione che, coordinati dal capitano Ettore Pagnano, hanno avviato le ricerche del ragazzo, trovandolo a Valmontone mentre stava per partire verso Roma.

Alla vista delle divise, il 16enne ha anche provato a scappare, colpendo i carabinieri intervenuti e provocando loro alcune lievi ferite.

Chiaramente, una volta recuperata la refurtiva, il ragazzo è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, con successiva traduzione nel carcere minorile di Roma.