Sono ancora gravi le condizioni di Fabio Gabanella, il 57enne di Aprilia che lunedì scorso ha accusato un malore mentre, con la sua auto, era in coda sulla Pontina, al km 36, nel territorio di Ardea. L'uomo, che stava tornando a casa, è stato soccorso dal 118 e dagli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata a lato della strada statale per poi trasportare l'uomo all'ospedale San Camillo di Roma. Proprio al San Camillo il 57enne è ricoverato da due giorni e le sue condizioni critiche. La notizia del suo malore ha fatto il giro della città ed in tanti sperano che si riprenda al più presto, Gabanella infatti è molto conosciuto ad Aprilia visto che per anni è stato uno storico dirigente della Virtus Basket Aprilia.