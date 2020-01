Continuano i controlli sulla strada della Polizia Locale di Cisterna di Latina, controlli che hanno portato al sequestro di diversi mezzi, tra i quali spiccano due casi eclatanti. Un automobilista, classe 1966, alla guida di una Smart è stato sorpreso senza copertura assicurativa. Da ulteriori controlli è poi emerso che il mezzo era già stato sequestrato dalla Polizia Stradale nel settembre 2017. Nel tentativo di nascondere la verità, il conducente ha addirittura fornito agli agenti le generalità del fratello, tuttavia i controlli facevano emergere altre infrazioni. Infatti gli accertamenti hanno permesso di appurare che il 53enne era al volante con la patente sospesa, perché non erano stati svolti gli esami di revisione ordinati dalla Motorizzazione dopo che aveva azzerato i punti della patente. Il tentativo, risultato vano, di aggirare i controlli è costato all'uomo la denuncia per false generalità a Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona. Reati per i quali dovrà rispondere davanti al giudice. Pesanti anche le sanzioni che ammontano ad oltre 2 mila 600 e la perdita del veicolo che è stato sequestrato e verrà confiscato. Anche in questo caso è prevista la revoca della patente.

Nel secondo caso una donna a bordo di una Fiat 600 già stata sequestrata due volte e mai dissequestrata, non assicurata e né revisionata. La pattuglia ha incrociato i dati delle banche dati scoprendo che il veicolo era stato sequestrato dai Carabinieri di Borgo Grappa nel 2015 e nel 2017 dai carabinieri di Borgo Podgora, visto che circolava sempre senza assicurazione. L'auto era stata sequestrata e affidata alla proprietaria di 53enne come previsto dalla normativa, che però ha continuato a circolare per le vie della città. Inoltre si è scoperto che il veicolo era stato confiscato ma mai consegnato dalla proprietaria. La Polizia Locale di Cisterna perciò la polizia ha sottoposto a sequestro la Fiat 600, mentre alla donna sarà destinata una sanzione pecuniaria di 1988 euro e alla revoca della patente di guida. "I due casi - ha dichiarato il Comandante Raoul De Michelis - sono molto preoccupanti. Stanno emergendo situazioni ad alto rischio che cerchiamo di contrastare professionalizzando i nostri operatori ed attivando le strumentazioni di supporto. Vista la recrudescenza del fenomeno in campo nazionale, il legislatore ha inasprito le norme per chi circola con veicoli non assicurati oppure già sequestrati, prevedendo oltre alla revoca della patente anche la confisca del veicolo. Oltre ai due recenti casi "limite", nell'ultimo mese la Polizia Locale di Cisterna ha sequestrato 11 veicoli privi di assicurazione ed altri 30 non revisionati.