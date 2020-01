Arriva una buona notizia sul tema della sicurezza in città, al quale da anni le varie amministrazioni che si sono succedute dedicano una particolare attenzione, non tanto sul fronte dei numeri che certificano le criticità, quanto piuttosto sulla percezione di insicurezza che tanti cittadini da tempo palesano.

Lo scorso venerdì, infatti, il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo ha posto la sua firma, insieme a quella del Prefetto di Latina Maria Rosa Trio, sotto al protocollo "Controllo di vicinato", un progetto realizzato proprio con la Prefettura di Latina e che già aveva ottenuto il parere favorevole della commissione consiliare Capigruppo. Lo stesso primo cittadino, in una nota condivisa sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale setina, ha espresso la propria soddisfazione per l'iniziativa: «Il Comune di Sezze e la Prefettura di Latina - ha spiegato Sergio Di Raimo - realizzeranno un ampio sistema di sicurezza integrata con l'aiuto dei cittadini che collaboreranno affinché ci possa essere un controllo continuo e puntuali segnalazioni in tutte le zone in cui si deciderà di attivarlo. Le forze dell'ordine, da parte loro - ha sottolineato il sindaco di Sezze - si impegnano ad aumentare la loro presenza sul territorio».

Proprio ai cittadini e a una loro fattiva collaborazione, infatti, si rivolge il progetto. Nei territori che si deciderà di coprire con questo servizio, nello specifico, verrà individuato un referente, si attiveranno gruppi WhatsApp e comportamenti sospetti, spiegati attraverso una serie di incontri che saranno presto programmati, si potrà monitorare con efficacia quel territorio. Una collaborazione costante tra ente, forze di polizia e cittadinanza, che punta con decisione a rendere più sicure alcune zone considerate a rischio. Nelle prossime settimane se ne saprà di più. Sezze, intanto, è la seconda città a utilizzare questo strumento, anticipata di qualche mese da Sermoneta, che ha deciso di sottoscrivere il protocollo con la speranza di ottenere importanti risultati.