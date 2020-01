Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi - 29 gennaio 2020 -, ad Anzio, nel quartiere di Lavinio.

In particolare, in via Machiavelli, poco prima che gli alunni uscissero dalla scuola della zona, una donna è stata investita da un'auto, con l'automobilista che si è subito fermato a prestare soccorso.

Immediata la chiamata al 118, con un'ambulanza che ha trasportato la donna al Pronto soccorso degli ospedali "Riuniti".

Per lei la prognosi è riservata: a quanto pare avrebbe riportato una ferita alla testa e una frattura alla gamba.

La dinamica dell'accaduto, ancora non chiarissima, è al vaglio della polizia locale di Anzio, agli ordini del comandante Antonio Arancio.