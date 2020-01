Resta in carcere l'uomo di 58 anni, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante di Latina per la detenzione di un'arma. Ieri si è svolto l'interrogatorio di convalida in carcere davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario che alla fine ha lasciato in carcere l'indagato, difeso dall'avvocato Amleto Coronella. L'uomo in occasione dell'audizione ha deciso di rispondere e ha spiegato al magistrato di aver trovato per caso l'arma in un cassonetto dei rifiuti a Terracina. La pistola era stata sequestrata dagli investigatori e l'indagato ha ribadito di averla trovata per caso in mezzo ai rifiuti perché lui raccoglie del ferro vecchio.