Attimi di paura stamattina per un violento tamponamento che ha coinvolto tre veicoli nella rotatoria tra viale Nervi e viale Bruxelles. Nello scontro infatti uno dei mezzi, un furgone, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme: provvidenziale l'intervento degli agenti di una pattuglia della Polizia Locale che si trovavano a passare e non hanno esitato a intervenire; sono stati proprio loro a spegnere l'incendio, utilizzando l'estintore in dotazione all'autopattuglia.

Conducenti e passeggeri dei veicoli non hanno riportato ferite, a parte lo spavento iniziale sono praticamente illesi. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, il Renault Traffic che poi ha preso fuoco, ha tamponato una Seat Arona che a sua volta ha urtato una Land Rover Freelander che la precedeva. Il rogo è scaturito nel vano motore del veicolo commerciale in seguito ai danni causati dal violento impatto.