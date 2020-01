Edmondo 21 anni. Jlenia 46 anni. Fratello e sorella, uniti nella vita e uniti nella morte. La tragedia che ieri sera è tornata a scuotere le comunità di Esperia e Spigno Saturnia riaccende una luce nefasta. Una giovane donna, solare e intraprendente, di ritorno a casa da Formia si schianta a Spigno Saturnia, a pochi passi da casa. Come il fratello Edmondo che perse la vita sulla stessa superstrada killer, la Cassino-Formia, in territorio di San Giorgio. "Mi ricordo la comunità devastata dal dolore per questo giovane e la partecipazione di tutti alla sofferenza di questa famiglia", ha detto il sindaco di Esperia.

Una frazione di secondo. Le auto in collisione. Un frastuono. La paura degli automobilisti. Chi accorre subito mentre le sirene arrivano. E due cuori che si spengono nelle loro auto. I fratelli Macari sono morti così. La famiglia Macari è inconsolabile nonostante la popolazione sia tornata a stringersi intorno a loro con grande affetto e partecipazione. Una tragedia che riapre una ferita mai rimarginata: 21 anni e la voglia giovanile di sfidare il mondo, 46 anni e un sorriso carico di speranze. Inutile pure appellarsi alla sicurezza della strada. Sono anni che se ne parla. Sono anni che quella strada maledetta miete vittime. Intanto la salma della povera Jlenia è stata portata a Cassino per gli esami disposti dal magistrato Chiara D'Orefice. C'è grande attesa per i funerali: in tanti vogliono dare l'ultimo saluto alla dolce Jlenia.

Tragico incidente mortale sulla Cassino - Formia, la vittima è Jlenia Macari Ieri alle 23:15 Si chiama Jlenia Macari la 46enne di Esperia morta nell'incidente stradale di questa sera, 29 gennaio 2020, a Spigno Saturnia. Lo scontro è avvenuto sulla statale Formia - Cassino, conosciuta nel Golfo e in Ciociaria come la "strada della morte": la donna stava tornando dal lavoro quando, con una dinamica al vaglio dei carabinieri, è rimasta coinvolta in uno schianto fra tre vetture che le è costato la vita. I soccorsi, per lei, sono stati inutili: gli altri due automobilisti, invece, sono stati trasportati all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia. di: La Redazione