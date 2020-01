Un arresto in flagranza di reato nel corso delle perquisizioni scattate ieri e poi due indagati a piede libero nel sud della provincia di Latina. E' questo il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno insieme ai colleghi del Nas di Ancona. A Monte San Biagio un 30enne è stato denunciato, secondo i carabinieri era un assiduo acquirente dei farmaci che sono finiti al centro dell'inchiesta. A Santi Cosma e Damiano è stato indagato un 40enne frequentatore di palestre, entrambi devono rispondere del reato di ricettazione mentre ad Artena è stato arrestato nel corso di una perquisizione un 30enne che aveva delle fiale di nandrolone per uso dopante. L'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà ascoltato nelle prossime ore dal magistrato per la convalida.

Secondo gli inquirenti marchigiani la rete composta da decine e decine di persone, era sparsa in tutta Italia.