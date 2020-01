L'intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana è in corso, ma a quanto riferiscono diversi pendolari non mancano cancellazioni.

I treni in viaggio registrano ritardi fino a 40 minuti e il servizio ferroviario è stato riprogrammato.

Dalle 4.40, infatti, il traffico ferroviario sulle linee Roma - Formia e Roma - Nettuno è rallentato per un problema tecnico fra Pomezia-Santa Palomba e Campoleone.

Ultimo venerdì di gennaio complicato per i pendolari del sud pontino, di Latina e della provincia di Roma, oltre che di Aprilia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli