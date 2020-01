Fabio Gabanella, il 57enne di Aprilia che ha accusato un malore sulla Pontina, è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. Una notizia che ha colpito non solo i familiari ma le tantissime persone che conoscono Gabanella, tra i quali i responsabili della Virtus Basket, dove Fabio ha ricoperto il ruolo prima di giocatore e poi dirigente. Per questo nelle scorse ore la società ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento nei confronti del 57enne. "Lunedì scorso, a seguito di un malore, l'ex giocatore e padre dell'atleta Andrea ha riportato - spiega la Virtus Basket - seri problemi di salute. La prognosi è attualmente riservatissima. Siamo vicini alla famiglia, agli amici, ed a tutti i conoscenti. Sempre gioioso, estroverso ed attaccato ai colori della squadra, Fabio è un punto di riferimento per tutti gli appassionati del basket pontino e molto conosciuto ad Aprilia e dintorni. Auguriamo una pronta ripresa ed un ritorno alla vita quotidiana celere e privo di conseguenze. Forza Fabio, la Virtus è con te".