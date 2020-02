Lunedì sarà la giornata del rimpatrio: il 3 febbraio, infatti, settanta cittadini italiani provenienti dalla Cina arriveranno a Pratica di Mare - l'aeroporto militare di Pomezia - con un volo che partirà nelle ore precedenti da Wuhan, centro nevralgico dell'epidemia di Coronavirus.

Ad annunciarlo, nella giornata di ieri, è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: «Non ci sono contagi tra i cittadini italiani in Cina - ha esordito il capo della Farnesina -. Lunedì 3 febbraio, nell'aeroporto di Pratica di Mare, atterrerà il volo militare con a bordo i 70 passeggeri italiani che hanno fatto richiesta di rientrare, organizzato dall'Unita di crisi. I nostri connazionali saranno messi in quarantena in una struttura militare, sotto la gestione dell'ospedale Spallanzani di Roma. Gli altri, che resteranno nella Repubblica popolare cinese, otterranno il supporto necessario dall'Ambasciata italiana».

Non tutti, infatti, hanno deciso per il rientro in Patria e, anche per questo, Di Maio ha spiegato che è stata...