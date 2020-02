Non contenti, i malviventi hanno iniziato a "visitare" ogni ambiente e a cagionare danni, non prima di aver rotto altre tre vetrate oltre a quella da cui erano entrati.

Tutto potrebbe essere avvenuto nel giro di qualche minuto: a quanto pare, le persone entrate furtivamente nella palestra di via Dante Canducci hanno prima smurato il televisore con tanto di gancio e poi, nel tentativo di cercare altri oggetti di valore facili da portare via, hanno messo a soqquadro la postazione della segreteria.

Nel corso della notte, infatti, alcuni ignoti malviventi sono riusciti a entrare all'interno dei locali e, dopo aver rotto una vetrata per riuscire ad accedere alla palestra, hanno rubato un televisore e messo a soqquadro gli ambienti, non mancando di creare altri danni.

