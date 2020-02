Per rilevare quanto accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Latina.

Da qui, viste le condizioni, è stata mobilitata l'eliambulanza per l'immediato trasferimento al "San Camillo" di Roma.

La ricostruzione dell'incidente, come detto, è in corso da parte della polizia locale di Latina.

La donna, una 41enne di Nettuno, ha sbattuto la testa ed è costantemente monitorata dai medici del San Camillo di Roma. Con la dinamica al vaglio della polizia locale di Latina, a quanto sembra, subito dopo un dosso, la ciclista ha perso il controllo della bicicletta e ha fatto un volo di quasi 20 metri cadendo a margine della strada, dove inizia la vegetazione e dove c'era anche della sabbia che ha attutito lievemente la caduta. La donna, al momento dell'incidente, era insieme al marito, che le ha prestato i primi soccorsi; poi è arrivata l'ambulanza, con la corsa al Goretti e il trasferimento in eliambulanza a Roma.

Sono questi gli aggiornamenti che emergono dopo l'incidente che si è verificato ieri mattina e che è stato registrato in località Foce del Duca.

La ciclista di Nettuno che è caduta dalla bici sul litorale di Latina e ha sbattuto la testa è ricoverata a Roma ed è in prognosi riservata .

