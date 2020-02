L'autovelox installato dal Comune di Sonnino lungo la Frosinone-Mare a febbraio non rileverà la velocità media dei veicoli e, dunque, non funzionerà come tutor, ma in maniera "puntuale". Un autovelox che, in quel punto, si attiva quando vengono superati i 90 chilometri orari.

Le posizioni dei dispositivi di rilevamento restano invariate, visto che si tratta di autovelox fissi: come da comunicato ufficiale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sonnino in data 30 Gennaio 2020, infatti, per il mese di febbraio il sistema non verrà utilizzato come "Tutor", ma in modalità puntuale.