Così come nei mesi scorsi, restano invariate restano anche le posizioni dei dispositivi di rilevamento: venendo da Frosinone verso Terracina, il primo al chilometro 9+300 e il secondo al chilometro 7+800; in direzione opposta, alle stesse identiche altezze.

L'autovelox installato dal Comune di Sonnino lungo la Frosinone-Mare anche a febbraio rileverà la velocità media dei veicoli e funzionerà come tutor. Un autovelox che, in quel punto, si attiva quando vengono superati i 90 chilometri orari.

