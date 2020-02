Le strade provinciali sono piene di buche e il vice sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale ammette che non ci sono i soldi per chiuderle tutte.

E' questo quanto sta accadendo nel territorio della ex Provincia di Roma: «Siamo ormai allo stremo delle risorse finanziarie, con difficoltà enormi a chiudere il bilancio della Città metropolitana di Roma».

Con queste parole, il vice sindaco della ex Provincia di Roma, Maria Teresa Zotta, si è detta solidale con i sindaci dell'hinterland capitolino e con tutti i cittadini per la precaria situazione delle strade provinciali, costellate da centinaia di buche che, al momento, è molto difficile riparare.

«Disponiamo di tre milioni di euro l'anno per 2000 chilometri di strade e cinque milioni per le scuole, insufficienti per garantire i servizi minimi e talvolta per tappare qualche buca - ha aggiunto Zotta -. Una soluzione potrebbe essere quella di chiudere tutte le strade e tutte le 360 scuole superiori, ma non credo sia degno di un ente che pur nelle difficoltà deve dare risposte ai cittadini che amministra. Con forza voglio ancora una volta denunciare una realtà che ha messo in ginocchio un ente, che sopravvive grazie al lavoro quotidiano che gli uffici cercano di fare nel reperire i fondi in tutti i bandi che vengono pubblicati dai vari ministeri. Ma questo non basta, non più ormai».

Tra le prima reazioni a queste dichiarazioni c'è quella del sindaco di Ardea, Mario Savarese, che in prima persona ha appreso della situazione durante un incontro nella ex Provincia: «Sono profondamente deluso e amareggiato - ha esordito -. Delusione e amarezza che tuttavia non posso attribuire alle persone che cortesemente mi hanno ricevuto e che per questo ringrazio. Il Comune di Ardea con miserrimi risultati ha speso in quest'ultimo anno 275.000 euro per rattoppare i 90 chilometri delle strade più trafficate». Nonostante la difficile situazione dell'ex Provincia, però, qualche lavoro arriverà: «Gli investimenti - spiega Savarese - che si faranno sul tratto comunale di via Laurentina e un piccolo tratto di via di Valle Caia».

A Pomezia, invece, sono stati i consiglieri della Lega - Fabio Fucci, Emanuela Pecchia, Massimo Abbondanza, Saverio Pagliuso - a scrivere alla Raggi per chiedere interventi sulle strade provinciali: «Abbiamo sollecitato lavori di manutenzione urgenti e straordinari. Via Solfatara, via dei Castelli Romani, via di Valle Caia, via Ardeatina, via Laurentina e via Arno sono strade diventate impraticabili».