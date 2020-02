Nottata intensa per la squadra dei vigili del Fuoco di Aprilia, impegnati in un'operazione di spegnimento incendio a Cisterna, dalle 00.45 scorse alle prime luci dell'alba. In fiamme l'ex caseificio Olivieri, dove i soccorritori hanno constatato che l'incendio stava coinvolgendo il piano terra e il primo piano. Le operazioni sono state complesse, soprattutto per la presenza di molti combustibili solidi. Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, un'autobotte della Protezione Civile e le forze dell'ordine. Non si registrano persone coinvolte

Incendio e paura nella notte, brucia l'ex caseificio Olivieri 11 ore fa Un rogo di vaste dimensioni sta interessando parte dell'ex caseificio Olivieri nella zona artigianale di Cisterna di Latina. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri e i vigili del fuoco, quest'ultimi impegnati nel domare le fiamme che si sono propagate nell'ex zona di produzione. L'impianto di via delle Province (tra lo stadio Bartolani e il Campus Ramadù), chiuso da anni, è sotto sequestro, ma da tempo, visto il suo stato dì abbandono, è divenuto rifugio per senzatetto. Al momento non sono note le origini delle fiamme e non è ancora chiaro se ci sia persone rimaste coinvolte. di: Gabriele Mancini