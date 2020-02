Brutta sorpresa per un automobilista che ieri pomeriggio era andato al Lido di Latina per una passeggiata sul Lungomare, Quando è rientrato ha trovato infatti la vettura danneggiata e qualcuno che aveva forzato la portiera prendendo alcuni oggetti che erano all'interno. Al proprietario del veicolo a quel punto non è rimasto altro che chiamare la polizia e gli agenti della Squadra Volante di Latina, impegnati nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati sono prontamente intervenuti. L'uomo ha presentato una denuncia di furto contro ignoti. Non è escluso anche che ad agire possa essere stata una banda specializzata che osserva i movimenti dei proprietari dei veicoli per poi scegliere il momento propizio per rubare ed entrare a quel punto in azione