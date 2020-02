L'ultimo caso è quello di via della Pescarella: è qui che ieri è stato individuato un uomo che aveva appena abbandonato tantissimi rifiuti sul bordo della strada. Chiaramente, è subito scattata la sanzione.

È questo quanto sta accadendo ad Ardea, con gli agenti coordinati dal comandante Sergio Ierace che stanno recependo le segnalazioni dei cittadini per poi intervenire e sanzionare chi contravviene all'ordinanza sindacale del settembre 2019.

Le persone sorprese a gettare rifiuti in strada sono state viste dai cittadini e segnalate alla polizia locale, con le multe elevate dopo le verifiche.

