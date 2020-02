Sono 56, secondo quanto riportato dall'Ansa, gli italiani atterrati poco fa a Pratica di Mare e rimpatriati da Whuan. All'appello manca un un connazionale, rimasto nella cittadina cinese perché hA la febbre. L'italiano non è stato fatto imbarcare perché vietato dai protocolli sanitari, in quanto chiunque mostri sintomi riconducibili al coronavirus è un rischio per gli altri passeggeri. L'uomo è naturalmente sotto attenta osservazione del personale medico, dell'ambasciata e del ministero degli Esteri cinese. L'Unità di crisi della Farnesina è in stretto contatto con la famiglia. Per quanto riguarda gli altri italiani, atterrati a Pomezia, si prospettano 14 giorni di quarantena (tempo massimo di incubazione del virus) nel campus olimpico della Cecchignola

Coronavirus: sono atterrati a Pratica di Mare gli italiani rimpatriati da Wuhan 3 ore fa È atterrato pochi minuti fa, all'aeroporto di Pratica di Mare, a Pomezia, il Boeing KC767A del 14esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, con a bordo i concittadini italiani rimpatriati da Wuhan, la città cinese colpita dal coronavirus. I passeggeri saranno trasferiti nella cittadella militare della Cecchignola, dove trascorreranno un periodo di 14 giorni di isolamento. di: La Redazione