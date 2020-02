Il terzo e ultimo uomo a finire in carcere è stato un 36enne domiciliato ad Aprilia: deve espiare una pena di cinque anni, cinque mesi e 12 giorni di reclusione per due tentativi di furto: uno commesso a Marino nel 2003 e uno a Roma nel 2005.

Il secondo uomo finito in carcere è un 53enne di Frosinone: è stato bloccato a Cori e deve espiare la pena di tre anni, tre mesi e sei giorni per furto aggravato: i fatti risalgono al 13 dicembre 2013 e sono stati commessi a Montorio Romano (Roma).

Nel primo caso, in carcere è finito un 39enne romano condannato a sei anni, quattro mesi e 20 giorni di reclusione per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti: il reato è stato commesso ad Aprilia fra il 28 gennaio e il 18 aprile di dieci anni fa.

