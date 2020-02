Il derby di Velletri in Prima Categoria finisce male: due mamme litigano sugli spalti, poi un ragazzo colpisce un uomo e lo manda in ospedale. Sarà denunciato.

E' questo quanto accaduto ieri allo stadio "Giovanni Scavo" di Velletri, dove era in corso il derby di calcio tra Vjs Velletri e Real Velletri, vinto da quest'ultima squadra.

Sugli spalti, infatti, due mamme hanno iniziato a litigare e, a un certo punto, si sono messi in mezzo due uomini per dividerle: si tratta del figlio 16enne di una delle due e di un uomo, anch'egli genitore di un ragazzo.

E' stato quest'ultimo ad avere la peggio: è stato infatti colpito con un oggetto contundente - pare fosse un martelletto di quelli utilizzati sul bus per infrangere i vetri in caso di emergenza - e si è accasciato a terra.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con il personale di un'ambulanza che ha soccorso l'uomo e lo ha portato in codice giallo al Pronto soccorso di Velletri: per lui è stata prescritta una prognosi di 15 giorni.

Allo stadio è giunta anche una Volante della polizia: gli agenti hanno ascoltato i testimoni. Per il 16enne, adesso, scatterà una denuncia per lesioni aggravate alla Procura della Repubblica per i minorenni di Roma.