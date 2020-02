Un 25enne polacco entra nel supermercato di via Appia Sud e ruba liquori dallo scaffale: prima viene rincorso da un commesso, poi i poliziotti lo bloccano e lo denunciano.

E' quanto accaduto nelle scorse ore a Velletri, all'interno del Carrefour che si trova alle porte della città castellana.

L'uomo, in particolare, è stato fermato in via della Caranella: poco prima, come accennato, aveva messo a segno il furto all'interno del supermercato, riuscendo a uscire senza pagare.

Vistosi inseguito dal commesso che puntava a bloccarlo per riavere le bottiglie di liquore appena rubate, il 25enne ha provato a dileguarsi nella campagna, ma ha trovato davanti a sé la pattuglia del commissariato di via Giovannelli, con i poliziotti che lo hanno accompagnato proprio negli uffici della zona di San Martino per formalizzare la denuncia.

Chiaramente, i liquori rubati sono stati riconsegnati al supermercato.