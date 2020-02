Incidente probatorio in Tribunale a Latina, davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota, nell'inchiesta che vede un uomo accusato di violenza sessuale sulla ex moglie e anche di maltrattamenti nei confronti della figlia che ha subito un forte trauma di natura psichica per le condotte del padre. L'ex moglie dell'uomo è stata ascoltata in forma protetta in Tribunale e in una sala d'ascolto e all'esame ha partecipato anche il consulente del giudice, la psicologa Alessia Micoli. Durante la deposizione, davanti anche al pubblico ministero Marco Giancristofaro e alle difese oltre che alla parte civile, la vittima ha ripercorso i fatti e ha raccontato anche di quando era stata costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà spiegando di essere stata presa per un braccio.

A chiedere l'incidente probatorio è stata la Procura di Latina per cristallizzare la deposizione della parte offesa. L'inchiesta è ancora in fase di indagini preliminari. I fatti che sono avvenuti nei mesi scorsi sono stati registrati in provincia di Latina e dopo la denuncia presentata in Procura sono scattate le indagini che hanno portato all'emissione di un provvedimento cautelare.