Task force dei Vigili del fuoco per domare il violento incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone artigianale alle porte di Latina. L'allarme è scattato prima delle 20 in una traversa della strada statale Pontina, all'altezza del chilometro 78,1 nella zona compresa tra le Migliare 43 e 45. Per cause ancora al vaglio dei soccorritori, le fiamme sono divampate all'interno dei locali utilizzati in affitto da una società di pulizie, quando all'interno non c'era nessuno. Sono dovute intervenire più squadre dei Vigili del fuoco per avere ragione dell'incendio che ha provocato danni ingenti.