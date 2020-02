Investito sabato sera in centro mentre attraversava l'incrocio col semaforo rosso, un cittadino indiano di 34 anni è stato denunciato perché risultato positivo all'alcoltest. Si tratta di Singh Parveer, lo stesso straniero arrestato a novembre per spaccio di eroina all'interno del parco Falcone e Borsellino e in precedenza per tentato omicidio di un connazionale nella stessa zona dei giardinetti.

Come accertato dalla pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Terracina, intervenuta per i riscontri del caso, l'indiano aveva imboccato l'incrocio tra via Tiziano e viale Marconi, sebbene per lui il semaforo fosse rosso. Fatto sta che era finito nella traiettoria di un'auto, una Fiat 500 guidata da un ventenne che non era riuscito a evitare in tempo l'impatto. Lo straniero era stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118, da dove era stato dimesso con una prognosi di 25 giorni per una contusione a una gamba. Gli esami tossicologici disposti dai poliziotti del sostituto commissario Giuliano Trillò, hanno permesso di scoprire tuttavia che pedalava con un tasso quasi cinque volte superiore al limite tollerato dal codice della strada.