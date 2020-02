L'ordinanza di cui si sta dando esecuzione dispone misure cautelari nei confronti di 33 persone. Si tratta di una operazione volta a disarticolare due diverse associazioni, una vicina alla ‘ Ndrangheta e una alla Camorra , legate dalla mutua assistenza nel settore del narcotraffico. In più, si sta dando seguito a un sequestro preventivo dei beni utilizzati per la commissione dei reati o comunque acquisiti con proventi illeciti. I beni hanno un valore complessivo di circa un milione di euro.

Vasta operazione da parte dei carabinieri di Roma che è iniziata all'alba di oggi e di cui ora si attendono i dettagli. Gli uomini del comando capitolino hanno portato a conclusione una lunga indagine in collaborazione con i comandi dell'Arma territoriale e la Guardia Civil spagnola, coinvolgendo anche le zone di Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese, oltre che in Spagna,

