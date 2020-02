Ancora furti in abitazione, mentre i proprietari sono fuori casa a svagarsi. E' accaduto domenica mattina in un'abitazione bifamiliare di Cisterna di Latina, in località Collina dei Pini, nella periferia della città pontina, dove i malviventi hanno fatto incursione armati di frullino, forzando la cassaforte a caccia di oro e contanti. Un colpo però riuscito a metà: i ladri infatti, hanno provato a portare via anche le armi del proprietario di casa, alcuni fucili da caccia regolarmente custoditi, ma hanno dovuto desistere dalla loro delittuosa azione, in quanto l'armeria in acciaio, ha resistito all'assalto dei banditi. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione. Di sicuro si tratta di una banda specializzata in furti nelle abitazioni: è molto probabile infatti, che prima di entrare in azione hanno monitorato la zona per diverse ore, per essere sicuri di non essere scoperti. Hanno aspettato che i coniugi uscissero di casa presto, in direzione Roma, per poi agire indisturbati anche nell'attigua abitazione della figlia, anche lei fuori Cisterna. Attraverso uno degli infissi a piano terra, la banda è riuscita ad entrare. Diverse stanze sono state messe a soqquadro. In una di queste è stata trovata la cassaforte. Così armati di frullino, hanno tagliato in due lo sportello e rubato oro e gioielli. Quando i proprietari sono rientrati a casa nel tardo pomeriggio, la triste sorpresa.