Arrestato per tentato omicidio. E' quanto accaduto oggi ad un 52enne rumeno residente ad Artena, con precedenti penali, che è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. A portare a termine l'operazione sono stati i carabinieri della compagnia di Colleferro che hanno bloccato l'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, che si era scagliato con violenza contro la vicina di casa, una 44enne del luogo, rea di aver fatto rumore. L'uomo si scagliato contro la vicina di casa con un pugnale di 20 centimetri tentando di ucciderla. La donna, scampato il pericolo, ha chiamato immediatamente i carabinieri, intervenuti prontamente e mettendo in salvo la vittima che, in preda alla disperazione, presentava tagli sulla schiena, sul collo e sulle mani. Su indicazioni della donna, i militari hanno fatto subito irruzione nell'abitazione del malvivente, che ha cercato con calci e pugni di sbarrargli la strada. Nella camera da letto i Carabinieri hanno rinvenuto l'arma usata dall'uomo per ferire la 44enne.

L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere, successivamente dopo la convalida dell'Autorità Giudiziaria è rimasto detenuto nell'Istituto penitenziario.