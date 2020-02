Proseguono gli accertamenti sulla presenza di sostanze schiumose all'interno del fosso dell'Acqua Buona a Casalazzara, in prossimità di aziende che operano sul territorio di Aprilia.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, gli agenti della polizia locale sono tornati presso la zona periferica insieme ai tecnici dell'Arpa Lazio, che hanno prelevato dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi per cercare di risalire alla natura della sostanza sversata nel canale e capire così il potenziale inquinante.

Campionamenti e controlli effettuati sia lungo il corso di acqua, nel tratto dove era presente il maggior quantitativo di schiuma, sia nei pressi di una scolina immessa nel fosso, proprio per verificare la provenienza della sostanza schiumosa. Le verifiche, effettuate anche ieri dal personale del nucleo ecologia della polizia locale di Aprilia, sono partite a seguito di un esposto presentato da parte di alcuni residenti, che hanno notato un repentino cambiamento nel colore delle acque, in genere trasparenti, oltre alla presenza di una consistenza schiumosa in superficie, chiedendo agli enti preposti controlli immediati a tappeto per scongiurare il rischio di inquinamento ambientale.