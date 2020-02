Cade un ramo sull'Appia, paura per un ragazzo di Monte San Biagio. Complici le forti raffiche di vento che hanno imperversano per tutta la serata, ieri un ramo si è staccato sulla Statale, al chilometro 112+600, cadendo con violenza sul parabrezza di un'auto, danneggiandolo.

Per fortuna l'uomo è uscito illeso, ma arriva la protesta per chiedere la verifica dello stato di manutenzione delle alberature, dopo diverse segnalazioni all'ente proprietario della strada, l'Anas. I residenti già diverse volte hanno posto in evidenza i rischi che riguardano gli automobilisti.

La manutenzione degli alberi, con le recenti violente raffiche di vento nel corso del mese di novembre 2019, preoccupa per la sicurezza della viabilità.