Scontro sull'Appia a Cisterna di Latina, il bilancio è di un ferito. L'incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Statale in direzione sud, al chilometro 58+800: una Fiat Panda si è scontrata con un'ambulanza della Croce Bianca prima di finire fuori strada. A riportare la peggio la donna al volante dell'utilitaria italiana, immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 presenti nell'ambulanza coinvolta nel sinistro (che stava ritornando in sede dopo un trasporto nel capoluogo). I tre sanitari rimasti illesi hanno preso in cura la donna fino all'arrivo dei colleghi. La signora è stata successivamente trasferita al Pronto soccorso del "Goretti" di Latina.

Sul posto, per tutti i rilievi del caso, è arrivata una pattuglia della polizia locale del Comando di Corso della Repubblica. Gli agenti guidati dal comandante Raoul De Michelis e coadiuvati sul posto dal tenente Salvatore Sanità, sono stati impegnati nella ricostruzione della dinamica che ha portato al sinistro. Il tratto di strada è stato chiuso per alcune ore dall'incrocio con via Artemide e il successivo svincolo per Borgo Podgora.