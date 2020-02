È stata rinviata al prossimo 4 marzo l'udienza relativa al caso Eco-x di Pomezia. Questa mattina, infatti, l'unico indagato nel procedimento aperto dopo l'incendio del 5 maggio 2017 non era in aula per motivi di salute. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha quindi deciso per il rinvio dell'udienza tra un mese esatto. In quell'occasione non è escluso che si possa arrivare a una sentenza che porrà fine al processo con rito abbreviato.

Incendio «Eco-X», attesa la sentenza: processo alle battute finali 9 ore fa La vicenda giudiziaria legata all'incendio che il 5 maggio 2017 ha distrutto la ex "Eco-X" di Pomezia è alle battute finali. Alle 12.30 di oggi, 5 febbraio 2020, nelle aule del tribunale di Velletri, sarà celebrata una nuova udienza davanti al gup e, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe anche essere l'ultima per questa prima fase di giudizio: visto che l'unico indagato in questo procedimento - ossia colui che all'epoca dei fatti era l'amministratore unico della società che gestiva il sito di via Pontina Vecchia - ha chiesto di essere processato con rito abbreviato, non si esclude che già nel primo pomeriggio possa arrivare la sentenza. Ferma restando la presunzione di non colpevolezza dell'indagato fino all'ultimo grado di giudizio, va ricordato che... LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE

