Tra 45 giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza: la difesa degli imputati rappresentata dagli avvocati Maurizio Forte e Benedetta Orticelli , aveva impugnato la condanna di primo grado. In Appello i giudici non hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione.

I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Fabrizio Faiola , ridotta a 19 anni invece la condanna per Georgeta Vaceanu , 25 anni, romena. Erano accusati dell'omicidio del sarto-imprenditore Umberto Esposito, trovato senza vita nelle campagne di Fondi nel marzo del 2017.

