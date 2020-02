L'allerta meteo per venti forti diramata nel pomeriggio dalla protezione civile regionale ha portato alla totale chiusura al traffico della strada provinciale Velletri-Nettuno (via dei Cinque Archi) nel tratto compreso tra lo svincolo per via Pantanelle, in territorio di Aprilia, e la rotatoria del quartiere di Piscina Cardillo, a Nettuno, dove la Provinciale incrocia la via Padiglione-Acciarella. Questo poiché nelle scorse ore i vigili del fuoco hanno verificato la mancanza di staticità di alcuni alberi di pino, che peraltro ha portato al taglio di due piante dopo la caduta di un altro esemplare ieri notte. Dunque, la Città Metropolitana di Roma Capitale, ente proprietario della strada, ha disposto la chiusura temporanea del tratto fino al termine dell'allerta meteo. Il transito sarà consentito ai soli residenti.