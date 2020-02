Tre abusi edilizi scoperti in due giorni da carabinieri forestali della Stazione di Terracina. L'ultimo reso noto ieri, eseguito nei giorni scorsi dagli uomin diretti dall'appuntato scelto Federica Francescato. Un organico ridotto di fronte a un fenomeno dilagante, che si palesa solo eseguendo semplici controlli.

L'ennesima violazione delle norme urbanistiche è stata scoperta in via La Neve, zona artigianale molto movimentata che congiunge il centro abitato con la periferia di campagna. E dove, stando agli accertamenti dei militari, il presunto responsabile dell'abuso non si è nemmeno preoccupato di trovarsi in una zona frequentata e urbana. Tutt'altro che lontana da occhi indiscreti.

Circa 800 metri quadrati di terreno, sul quale i forestali hanno rinvenuto lavori di ristrutturazione di un manufatto esistente, più un ampliamento di circa 50 metri quadrati. Il tutto è stato trovato allo stato grezzo e privo di qualsivoglia autorizzazione di carattere edilizio e urbanistico. Ma non è tutto. Perché accanto al manufatto era in fase di costruzione anche una piscina, di 11 metri per 5, con muri perimetrali di recinzione. Denunciati L.G., 40 anni, considerato il committente dei lavori, e C.A., 85enne proprietaria dell'area. Entrambi terracinesi. Sono accusati di abusivismo edilizio. Al pari degli altri casi che si sono registrati nelle scorse settimane, tra il 24 e il 26 del mese appena trascorso, in località Cannete e in un terreno lungo la Pontina.

Un lavoro, quello eseguito dai carabinieri forestali, sintomatico di quanto sia diffuso l'abusivismo di questo tipo. A cui i militari fanno fronte nonostante il personale ridottissimo e nonostante il carico di lavoro debba distribuirsi tra ufficio, controlli sul territorio, indagini su delega e presenze in tribunale. L'abusivismo della porta acccanto, in buona sostanza, può essere combattuto e contrastato. Basta volerlo.