Due di questi erano locali, mentre il resto dei sanzionati erano residenti in altre zone del sud pontino e della Campania.

Infatti, negli ultimi giorni, grazie all'ausilio del Targa System , sono stati pizzicati diverse automobilisti, che viaggiavano senza aver provveduto alla revisione del mezzo. Gli agenti della polizia locale di Minturno, proprio negli ultimi giorni, hanno intensificato i controlli, individuando una decina di mezzi che circolavano in maniera irregolare.

Vita dura per i "furbetti" della mancata revisione alle auto che transitano sul territorio comunale di Minturno .

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli