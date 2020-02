L'atto amministrativo fa seguito ai lavori che sono già stati effettuati dopo le ondate di vento di dicembre, dopo le quali il Comune ha deciso di tagliare diversi alberi con procedura di somma urgenza. Non è stato però sufficiente.

La strada provinciale 85, quella che collega Borgo Montenero a La Cona , nel territorio di San Felice Circeo , torna off-limits: è necessario tagliare altri pini. È quanto stabilito ieri con un'ordinanza sindacale cui farà seguito un analogo provvedimento del comandante della polizia locale per definire i dettagli operativi.

