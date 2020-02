L'uomo è stato chiaramente bloccato e portato in carcere: ora deve rispondere delle ipotesi di reato di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Immediatamente sono scattate le ricerche, con gli agenti che hanno trovato l'uomo in un bar del paese: alla vista delle divise il 42enne si è scagliato anche contro un poliziotto, colpendolo e causandogli ferite giudicate guaribili in 10 giorni dai medici del Pronto soccorso.

E' questa la storia registrata attorno alle 15 di ieri a Velletri, con gli agenti del locale commissariato che sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia tra padre e figlio. Arrivati nella casa, però, gli agenti hanno trovato solo l'anziano genitore, mentre il figlio, dopo la discussione e incurante del fatto che fosse ai domiciliari, è andato via sbattendo la porta.

Un uomo di 42 anni litiga col padre in casa e poi evade dai domiciliari: la polizia interviene e lo trova al bar: arrestato e portato in carcere a Velletri .

