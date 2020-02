Era sceso da casa ed era in auto per delle incombenze personali. E' stato un attimo e martedì sera, poco prima delle 23, a tutto pensava tranne di dover affrontare uno sconosciuto, un malintenzionato, nella zona di via Isonzo. Un avvocato del Foro di Latina, l'altra sera, si è ritrovato uno straniero, un uomo di colore, che gli ha bussato al vetro della vettura per chiedere dei soldi.

Il professionista pontino ha detto di non avere denaro o altro e la risposta dell'uomo è stata tanto inaspettat,a quanto violenta: ha sferrato un pugno al finestrino dell'auto. A quel punto il professionista è sceso dalla vettura e l'uomo ha tirato fuori dal giubbotto una bottiglia di vetro, iniziando a girare attorno al legale per poi lanciare la bottiglia nel tentativo di colpirlo, ma l'avvocato ha schivato il colpo.

L'uomo subito dopo è scappato; immediatamente è scattato l'allarme alla polizia, che è arrivata in pochissimo tempo e l'avvocato ha apprezzato il pronto e fulmineo intervento degli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio, a cui ha fornito una sommaria descrizione del malintenzionato che ha fatto perdere le proprie tracce.