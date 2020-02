Un incidente stradale è avvenuto all'altezza del chilometro 48+900 della via Pontina, all'altezza di via dei Giardini, nel territorio di Aprilia: una corsia della strada è stata provvisoriamente chiusa al transito.

A renderlo noto, poco fa, è stata l'Anas, ente gestore della strada. Inevitabili le code in direzione di Latina per tre o quattro chilometri.

«L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e nell'impatto una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la polizia stradale di Aprilia per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile».

La persona ferita non sarebbe grave.

Il tamponamento fra due vetture, stando a quanto appreso poco fa, è avvenuto tra le auto in coda nel punto in cui stavano iniziando i lavori di rifacimento dell'asfalto.