Incendio sul lungomare di Sabaudia: a fuoco il Maracanà. Il rogo del chiosco a due passi dal mare è divampato ieri sera. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri forestali e i vigili del fuoco della zona.

Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto: proprio per questo motivo in mattinata gli investigatori sono tornati nella zona del chiosco distrutto dalle fiamme al fine di eseguire ulteriori verifiche.

I danni alla struttura sono ancora da quantificare.