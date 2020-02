Doppia operazione antidroga, nelle scorse ore, a Fondi: il bilancio è di un arresto e di una denuncia a piede libero. A eseguire le verifiche sono stati i carabinieri.

Il primo caso risale alla serata di ieri: nei pressi della stazione, i militari della locale Tenenza, liberi dal servizio, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga un 44enne di origine indiana, in Italia senza fissa dimora. L'uomo era appena sceso dal treno Napoli-Roma quando è stato controllato. Visto l'atteggiamento sospetto è stato portato in ospedale e, da una radiografia, è emerso che nel suo corpo c'erano due ovuli: una volta espulsi, sono stati recuperati dai sanitari ed è stato scoperto che contenevano undici grammi e mezzo di eroina. L'uomo è finito in carcere.

Quest'oggi, invece, gli stessi carabinieri fondani hanno denunciato a piede libero un 45enne di Terracina perché trovato in possesso, a margine di una perquisizione personale, di tre involucri contenenti sei grammi di cocaina.