Un incendio è divampato all'interno di un capannone che si trova nei pressi di Borgo San Michele, a Latina, lungo la via dei Monti Lepini, prima dell'incrocio con la Trasversale.

Il rogo, per cause ancora da vagliare, sta interessando una struttura che si trova nella periferia pontina. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco e con loro c'è anche una pattuglia della polizia stradale.

La colonna di fumo nero è ben visibile sia dalla città che dalle vicine colline.