Nella giornata di ieri, ad Aprilia, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del locale Reparto territoriale hanno arrestato un 54enne del posto: in casa aveva due etti di cocaina.

L'arresto per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti è arrivato durante un servizio antidroga: a margine della perquisizione domiciliare, infatti, l'uomo è stato trovato in possesso di due etti di cocaina, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito i militari lo hanno accompagnato in carcere.