Un vero e proprio sfregio quello che è stato realizzato nelle scorse ore sulla stele in ricordo dei martiri delle Foibe di Pomezia. Alcune scritte sono state dipinte con una bomboletta spray nera sull'intera stele, che riporta anche la Preghiera degli infoibati. Lo sfregio è stato realizzato a distanza di pochi giorni dalla ricorrenza del martirio: il Giorno del Ricordo è infatti fissato dalla legge per il 10 febbraio. Grande lo sdegno della comunità pometina, soprattutto tra coloro che si prendono cura della stele.

