Ha patteggiato la pena di tre anni, l'uomo di origine romena arrestato la scorsa estate perché ritenuto di far parte di una banda di ladri specializzata in una serie di furti messi a segno a Latina e provincia. La Procura aveva contestato l'associazione per delinquere e alla fine davanti al giudice del Tribunale Mario La Rosa, l'uomo ha patteggiato la pena di tre anni e trecento euro di multa. E' difeso nel procedimento dall'avvocato Alessia Vita. Le indagini per fare luce sulla banda di ladri, (gli altri imputati hanno scelto strade processuali diverse), erano state condotte dal pubblico ministero Marco Giancristofaro e il giudice Giorgia Castriota aveva firmato il provvedimento restrittivo applicando la misura del carcere per gli indagati. "L'azione criminale non è da relegare a più fatti occasionali ma rientra sicuramente in una attività criminosa ben consolidata. Una caratteristica struttura piramidale, sinonimo della classica associazione", aveva scritto il giudice