È positivo al coronavirus uno dei 56 italiani rimpatriati da Wuahn nei giorni scorsi e atterrati a Pratica di Mare, a Pomezia, prima di essere trasportati per le due settimane di quarantena al campo della Cecchignola. È di pochi minuti fa la notizia secondo cui l'istituto Superiore della Sanità ha comunicato alla squadra del Ministero della Salute l'esito positivo del test di coronavirus su un ragazzo di 29 anni. Come comunicato dall'Iis, il paziente è attualmente ricoverato allo Spallanzani con un "modesto rialzo termico e ipermia congiuntivale". Il ragazzo, un ricercatore di 29 anni che stava lavorando in Cina, è stato portato all'Istituto romano nel pomeriggio. "L'Istituto sta coordinando l'organizzazione della sorveglianza epidemiologica a livello nazionale e supporta i laboratori di riferimento regionali per garantire una prima diagnosi tempestiva".