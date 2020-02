Probabilmente, vista la presenza a Nettuno dell'Uttat - che tutti conoscono come il "Poligono" -, si tratta di un oggetto che era sì collegato a un ordigno esploso verso il mare, ma fungeva da motore. La salsedine, dal canto suo, aveva corroso il ferro e lo aveva fatto sembrare un vero e proprio residuato bellico.

Chi ha visto l'oggetto nei pressi dello stabilimento "Vittoria" ha quindi chiamato i carabinieri, subito giunti dalla Stazione di Nettuno e dalla Compagnia di Anzio, coordinati dal capitano Raffaele Tufano : i militari hanno contattato gli artificieri che, una volta in zona, si sono resi conto di avere di fronte il motore di un moderno razzo, dunque un oggetto non esplosivo.

